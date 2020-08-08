شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 8700 متر أراض بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية أول أمس، بمشاركة لجنة التعديات ومراقبة الأراضي، وشرطة البلدية تعديات على مساحة إجمالية بلغت 8700 متر مربع، شكلت تعديات عشوائية شمال غرب حي الرياض، ضمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

وأفادت رئيس بلدية ذهبان شذى المهنا، أن إزالة الإحداثات والتعديات شملت عشرة من «الأحواش»، مشيرة إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.