شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد القبول بجامعة المؤسس عبر «عزز» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، أمس الأول، نتائج الفرز الثالث والأخير، للمرشحين والمرشحات للقبول في برامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت الجامعة، في بيان عبر حسابها في «تويتر»، أنه نظرًا لتوافر مقاعد شاغرة تُعلن عن نتائج الفرز الثالث والأخير، داعيةً المرشحين والمرشحات لاستكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول «عزز».

وأشارت عمادة القبول إلى أن عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة.