شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مساعد وزير الدفاع إثر مرض عانى منه والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس، مساعد وزير الدفاع محمد العايش، إثر مرض عانى منه. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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