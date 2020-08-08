شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية الأراضي الفضاء بمداخل النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية النعيرية أعمالها في رفع وإزالة المخلفات والأنقاض وتسوية الأراضي الفضاء بمداخل المحافظة، والأحياء الداخلية، ضمن مشاركتها بمبادرة «تحسين المشهد الحضري».

وعملت فرق إدارة الحركة والصيانة على صبغ المطبات الصناعية بالشوارع الداخلية للمحافظة، استمرارًا لجهودها في تحسين الحركة. وتكثف فرق الإصحاح البيئي، أعمال التعقيم والتطهير لواجهات المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وتواصل الفرق الميدانية، جولاتها الرقابية على عدد من المنشآت الغذائية بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس.