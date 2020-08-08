شكرا لقرائتكم خبر عن 319 بلاغا لـ«940» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 319 بلاغًا، و85 استفسارًا، و10 تقارير، و21 طلبًا.

شملت 10 بلاغات بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، في المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19»، إضافةً إلى 3 بلاغات بشأن الزحام داخل بعض المنشآت.

وأوضح المركز أن هذه البلاغات شملت أيضًا 29 مخالفة تتعلق بالإنارة، و90 بلاغًا بشأن النظافة العامة، ومخالفة للمباني، و92 بلاغًا بشأن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و3 بشأن الأمن والسلامة، و68 تتعلق بصيانة الطرق، وشبكات الخدمات العامة، إضافةً إلى 7 بشأن الحدائق، و10 متعلقة بالأسواق.