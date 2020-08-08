شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مبادرة لنشر ثقافة «الذوق العام» والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن أن الجمعية قدّمت كذلك مبادرة «ذوقنا وصل روسيا»، إبان مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم بروسيا، وكانت عبارة عن كتيب تمت طباعته من «صحيفة اليوم».
وأشار إلى تقديم مبادرة «أفواج» في مواسم الحج، وبرنامج «لبسي ذوق»، ومبادرة «المحافظة على البيئة» مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
وتعاونت مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بتقديم مبادرة عبارات ذوقية، وتقديم مبادرة «بمناسبة العودة للسفر».
وتابع أنه تم تجهيز برنامج بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتقديمه في الملاعب، والتعاون مع لجنة السلامة المرورية ببرنامج «القيادة بالقيم». وقدمت الجمعية حملة بدعم من سباق الجري الخيري السنوي، وهي «احترام الآخرين»، وتقدم حاليًا حملة جديدة بعنوان «عدنا بذوق»، إضافةً إلى مبادرة «عيد النظر كورونا ما انتهت»، ومبادرة «ذوقيات العمل»، وختامًا مع مسابقة «الذوق الثقافية».
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