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30 جولة يومية لرصد البيع الجائل

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تستكمل إدارة الخدمات بقسم الأسواق، التابعة لبلدية وسط الدمام، جولاتها في أسواق النفع العام، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل والبسطات المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله سند الشمري، أن عدد الجولات اليومية على فترتين، يصل إلى 30 جولة؛ لمتابعة ظاهرة البيع الجائل والبسطات المخالفة والحد منها.

وبيّن م. الشمري أن عدد المخالفين اليومي يصل إلى 8، مؤكدًا أنه يتم تحويل المخالفين لدفع غرامات على بند «بائع جائل استخدم الطرقات والساحات».

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