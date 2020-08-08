، لمدة 24 ساعة.. الاتحاد يقيم معسكرًا خاصًّا لموقعة الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يدخل لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم اليوم السبت معسكرًا مغلقًا لمدة 24 ساعة استعدادًا للقاء الديربي أمام الأهلي غدًا الأحد على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق قد واصل تحضيراته للقاء الديربي بتدريبات مسائية على ملعب النادي. وعمد مدرب، الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، إلى تنويع الحصة التدريبية مركزًا على النواحي اللياقية.

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