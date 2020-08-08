شكرا لمتابعة خبر عن الإطاحة بـ 4 مواطنين بينهم امرأتين أثناء تهريب الحشيش بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان، من ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير للماشية. تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان، من ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير للماشية. جاء ذلك بإحدى نقاط التفتيش التابعة للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر، حيث تم القبض على قائد المركبة ومرافقتيه. والمتهمون هم مواطنون - رجل وامرأتان - وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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