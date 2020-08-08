وفاة والدة رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توفيت إلى رحمة الله والدة معالي رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أمس الجمعة بمحافظة البكيرية. توفيت إلى رحمة الله والدة معالي رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، أمس الجمعة بمحافظة البكيرية. وتتقدم " صدى " بخالص التعازي والمواساة إلى معالي رئيس أمن الدولة، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة.

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