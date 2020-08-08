شكرا لمتابعة خبر عن " السلمي " يوضح الحالات التي يجوز فيها تقسيط الزكاة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، عن الحالات التي يجوز فيها تقسيط الزكاة.

وقال السلمي خلال حواره في برنامج " يستفتونك " على قناة " الرسالة " إنه يجوز تقديم الزكاة قبل حولها بسنة، ولكن إذا كان ذلك مالكا للنصاب فيجوز لأنه إذا وجد السبب وتأخر الشر فلا بأس ".

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ولفت السلمي:" لا بأس من تعجيل زكاة الحول وأستدلوا على جواز ذلك ولكن تعجيل الزكاة لسنتين فالأولى تركه ولكن لا يزيد عن حولين لأن هذا غير مشروع ".

وأضاف:" تقسط المقدمة قبل حولها أما إذا حلت فلا يجوز له تأخيرها لأكثر من شهرين ومن المعلوم أما إذا كان الإنسان عنده زكاة وقد حل عليها الحول وملك بها النصاب فلا يصوغ لها أن يعجلها ويؤخرها إلا إذا أذن له الفقير ".