رجال الدفاع المدني يسيرون 3 كم لإنقاذ مواطن سقط بمنحدر جبلي في ميساء

نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في إنقاذ مواطن سقط بقمة منحدر جبلي وعر في السحن بني سعد.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة (11:20) اليوم الجمعة الموافق ١٧ /١٢ / ١٤٤١هـ يفيد عن سقوط شخص بمنحدر جبلي.

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الخامس من العمر بمنحدر جبلي شديد الوعورة يبعد حوالي ٣ كم عن آخر نقطة تصل اليها الاليات حيث ترجل رجال الإنقاذ وتم الوصول إلى الشخص الذي اتضح إصابته إصابة متوسطة وقدمت له الإسعافات الأولية وإنقاذه بواسطة حملة على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة، وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب وتسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.