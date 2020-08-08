وزير الحج والعمرة يرعى حفل تكريم الجهات المشاركة بموسم حج 1441هـ

رعى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مساء أمس الخميس، حفل تكريم الجهات المشاركة في موسم حج 1441 هـ، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة عبر الاتصال المرئي.

وحضر الحفل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وعدد من المسؤولين والقيادات في مختلف القطاعات.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عُرض فيلم توثيقي يحكي أبرز الإنجازات والجهود التي بذلتها جميع الجهات المشاركة في حج هذا عام 1441.

وألقى وزير الحج والعمرة كلمة رفع فيها التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما تحقق من نجاح في حج هذا العام، منوهًا بالجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة التي حرصت على صحة وسلامة ضيوف الرحمن؛ وفق إجراءات وقائية عالية حظيت بإشادة دولية ومتابعة من منظمة الصحة العالمية.

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وقال الوزير: كل من عمل في حج هذا العام هو إنساني استثنائي.. كنا في وسط الحدث وعملنا مع المسؤول ورجل الأعمال والمواطن السعودي.. قدموا جل إمكانياتهم وجهودهم لاستضافة حجاج بيت الله الحرام وسط إجراءات صحية وخطط استثنائية دقيقة، شارك في وضعها جميع الجهات العسكرية والمدنية، لينعم الحاج برحلة إيمانية آمنة.

بعد ذلك، استعرضت الوزارة مقطعًا لتكريم الجهات المشاركة في الحج، حيث قدمت خلاله الشكر والتقدير لهم نظير جهودهم على سلامة وراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى مكة، وحتى مغادرتهم لها بعد أدائهم الفريضة بكل بسلام آمنين.

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