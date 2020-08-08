إنفوجراف.. «النقل» تشدد على 5 نصائح قبل القيادة بطرق السفر الطويلة

من بينها مراجعة أحوال الطقس واستخدام الخرائط..
وجّهت وزارة النقل، اليوم الجمعة، 5 نصائح مهمة، يجب إتباعها قبل القيادة على طرق السفر الطويلة.
وعبر إنفوجراف على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، نصحت وزارة النقل بأخذ قسط كاف من الراحة قبل القيادة، والتحقق من سلامة الإطارات والإنارات والمكابح وسوائل تبريد المحرك، إلى جانب التأكد من سلامة وجاهزية إطار المركبة الاحتياطي، وتوفر حقيبة الإسعافات الأولية، فضلًا عن التحقق من أحوال ألطقس، مع أهمية استخدام خرائط الطرق.
وأكدت الوزارة، أنه باتباع تلك النصائح تتحقق القيادة الآمنة على طريق السفر الطويلة.
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