بالإنفوجراف.. يمكنك الحصول على وثائق الأحوال المدنية في المنزل بـ4 خطوات

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الجمعة، إمكانية تسجيل المواليد، والحصول على سجل الأسرة وشهادة الميلاد في المنزل؛ عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت الأحوال المدنية: مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

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وعبر إنفوجراف، أوضحت الأحوال المدنية، كيفية الاستفادة من خدمة تسجيل المولود إلكترونيًّا عبر منصة أبشر في أربع خطوات، تبدأ بتسجيل الدخول في "أبشر" واختيار "خدمات" من تبويب "خدماتي"، ثم الدخول للأحوال المدنية واختيار خدمة "تسجيل مولود".

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