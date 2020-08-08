وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

بحثا جهود المملكة خلال رئاستها لـG20..
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفيًّا، اليوم الجمعة، من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وجهود المملكة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين، والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.
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