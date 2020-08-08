إنقاذ مواطن سقط بقمة بمنحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد

وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الخامس من العمر بمنحدر جبلي شديد الوعورة يبعد حوالي 3 كم عن آخر نقطة تصل إليها الآليات، حيث ترجل رجال الإنقاذ وتم الوصول إلى الشخص، الذي اتضح إصابته إصابة متوسطة وقدمت له الإسعافات الأولية وإنقاذه رغم شدة وعورة المنطقة وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب وتسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.
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