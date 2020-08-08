عاجل-ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة في مركبة بين الأعلاف في الدائر

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان من ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير للماشية، وذلك بإحدى نقاط التفتيش التابعة للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة ومرافقتيه، وهم مواطنون (رجل وامرأتان) ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.



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