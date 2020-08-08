السعودية اليوم / فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان تنقذ مواطناً سقط بمنحدر جبلي



الطائف 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً الساعة (11:20) اليوم الجمعة الموافق 17 /12 / 1441هـ يفيد عن سقوط شخص بمنحدر جبلي.

وبيّن أنه جرى على الفور تحريك فرق الإنقاذ للموقع, حيث تم الوصول للشخص المصاب في موقع وعر وخطر والذي كان يبعد مسافة 3 كم تقريبا عن أخر نقطة تصل إليها الآليات, وهو مواطن في العقد الخامس من العمر وقد تعرض إلى إصابة متوسطة وقدمت له الإسعافات الأولية وإنزاله من الجبل لفرق الهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.

// انتهى //

01:19ت م

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