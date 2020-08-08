السعودية اليوم / غانا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد



أكرا 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واس

سجّلت غانا 455 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة الغانية اليوم أن عدد الوفيات وصل إلى 207 حالات بعد تسجيل 8 حالات جديدة.

// انتهى //

23:12ت م

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أكرا 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسسجّلت غانا 455 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المصابة إلى 40 ألف و 97 إصابةً.وأوضح بيان لوزارة الصحة الغانية اليوم أن عدد الوفيات وصل إلى 207 حالات بعد تسجيل 8 حالات جديدة.// انتهى //23:12ت م0124

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