السعودية اليوم / لبنان تسجّل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 279 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7730 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2042، فيما استقرّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 70 حالةً.

// انتهى //

21:57ت م

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بيروت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 7 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 261 ضمن المُقيمين و 18 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5951 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7730 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2042، فيما استقرّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 70 حالةً.// انتهى //21:57ت م0113

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