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حرس الحدود يخلي بحاراً تركياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني،عن تلقي مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) بلاغاً عن تعرض بحار – تركي الجنسية- في العقد الثالث من عمره على متن ناقلة تحمل علم جزر المارشال (STI AQUA) ، لارتفاع في درجة الحرارة، وحاجته إلى إخلاء طبي عاجل .
حيث قام مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC بتحديد موقع السفينة حيث تقع في منطقة انتظار السفن (المخطاف) بميناء أرامكو بمنطقة جازان، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان.
وأكد المتحدث الرسمي أنه تم إخلاء المريض اليوم الجمعة ١٧/ ١٢/ ١٤٤١هـ، إلى رصيف قاعدة حرس الحدود الساحلية الجنوبية بالبحر الأحمر، وجرى نقله إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
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