- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين جديدين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتي عسير وجازان
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة ابها وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصبيا وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار الأرصاد
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 12:13 AM
تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر حتى الثانية من صباح السبت"الأرصاد" تنبه عسير وجازان : أمطار رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين جديدين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتي عسير وجازان
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة ابها وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصبيا وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.
، "الأرصاد" تنبه عسير وجازان : أمطار رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبه عسير وجازان : أمطار رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.