شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بطولي لممرضة «المدينة».. أنقذت عائلة في حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل

ساهمت الممرضة خلود الصاعدي من صحة المدينة المنورة، في إنقاذ عائلة تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة بالمدينة المنورة أثناء مرورها بالطريق بعد نهاية فترة عملها بمركز صحي المحفر.

وقال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق، إن الممرضة خلود الصاعدي، شاركت في موقف بطولي وإنساني غير مستغرب من منسوبي أعظم المهن مهنة التمريض، وذلك بعد إنقاذها لأفراد عائلة تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة، إذ قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر.

من جهتها، أوضحت الممرضة خلود الصاعدي أنها باشرت الحادث المروري حين خروجها من عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية، إذ تفقدت العلامات الحيوية للمصابين وعمل الإسعافات الأولية لهم، وتثبيت الظهر والرقبة لمريضة اشتكت من الآلام بهما.