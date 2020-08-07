شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني»: إنقاذ وإيواء 104 في 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة، ونجران من إنقاذ نحو 31 شخصا، وإخلاء 12 شخصا و6 أسر، وإيواء 73 شخصا و7 أسر، جراء الحالة المطرية خلال الفترة من 14-17 / 12 / 1441هـ.

ورفع الدفاع المدني درجة الجاهزية في بعض المناطق، لمواجهة آثار الحالة المطرية، وأهاب بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظاً على سلامة الجميع.