شكرا لقرائتكم ضبط 224 كيلو حشيش في الدائر مخبأة بمركبة بين الأعلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-08 ضبط 224 كيلو حشيش في الدائر مخبأة بمركبة بين الأعلاف تم إحالة المضبوطين إلى جهة الاختصاص متابعات الخليج 365 - واس تمكنت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان من ضبط 224 كيلو من الحشيش مخبأة داخل حمولة مركبة بين الأعلاف وأكياس شعير للماشية، وذلك بإحدى نقاط التفتيش التابعة للفوج الأمني الثاني بمحافظة الدائر. Advertisements وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم القبض على قائد المركبة ومرافقتيه، وهم مواطنون (رجل وامرأتان) ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.



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