4 خطوات لتسجيل المولود إلكترونيًّا عبر أبشر

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الأحوال المدنية: إنه يمكن تسجيل المواليد والحصول على سجل الأسرة وشهادة الميلاد في المنزل عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أنه مع خدمة تسجيل المواليد في المنصة يمكن تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

ولفتت الأحوال إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمة تسجيل المولود إلكترونيًّا عبر منصة أبشر في أربع خطوات، تبدأ بتسجيل الدخول في “أبشر” واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم الدخول للأحوال المدنية واختيار خدمة “تسجيل مولود”.

جهود مستمرة للأحوال:

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت في وقت سابق، إصدار أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وإيصالها لمنازلهم من خلال الشريك الإستراتيجي “البريد السعودي”.

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تم ذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة، تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتتم طباعة الوثائق في (13) مركزٍ خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة “أبشر” الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات وهم (وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي) من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونيًّا وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

ويأتي هذا الإنجاز تماشيًا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الأحوال المدنية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

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