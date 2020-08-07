اليوم أول الكليبين.. يمكث 13 يومًا وهذه خصائصه وسر التسمية

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة هو أول الكليبين الذي يمكث لمدة 13 يومًا قبيل نجم سهيل، ويتسارع فيه أخذ الليل من النهار، وبعد 50 يومًا يتساوى طول الليل مع النهار، وحينذاك تكون الأيام الألطف في السنة.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: إن الكليبين هو سادس نجوم القيظ السبعة، ونجوم القيظ سبعة نجوم، وهي الثريا والدبران، والجوزاء الأولى، والجوزاء الثانية، والمرزم، والكليبين.

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وأضاف: تبقى على موسم القيظ وينتهي نجمان، وعدد أيام النجمين 13 يومًا لكل نجم، ومجموعها 26 يومًا، وسمي الكليبين بهذا، نسبةً لكثرة العطش، وأبرز معالم الكليبين هي نضوب المياه السطحية، وهي الآبار القديمة، وفي موسم الكليبين ينزل الماء من شدة حرارة الأرض، وكان العرب قديمًا في حال دخول موسم الكليبين يترقبون أخبار (سهيل) بشغف.

الطقس غدًا:

وفي السياق ذاته، توقعت الأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا السبت على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

ولفتت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42 كم/ ساعة، وفي بحر العرب ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38 كم/ ساعة.

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