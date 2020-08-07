عبدالرحمن عبدالكريم يرسم صور فنانين على زجاج سيارته بالبخار!

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم الشاب عبدالرحمن عبدالكريم، نموذجًا فنيًّا مختلفًا، لفت به الأنظار، حين وثق رسماته للفنان محمد عبده وعدد من الأسماء الأخرى على زجاج سيارته، وحين تمرير كوب الشاي الساخن على الزجاج يظهر الضباب مشكلًا صورة بوتريه.

وبدأ الشاب بهواية الرسم من صغره، وكرس نفسه لتطوير فن “البوب آرت” بطابع جديد، عبر أفكار ابتكارية، حتى قرر الرسم على الزجاج باستخدام تقنية البخار، فكانت أول صورة قام برسمها للفنانة أم كلثوم، والتي تفوقت على لوحاته المميزة، لتتوالى بعدها العديد من الرسومات لشخصيات لها شعبية واسعة من الفنانين والمشاهير.

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وشرح عبدالرحمن عبدالكريم في حديث لـ”العربية نت” عن طريقته في الرسم، كاشفًا أن الطريقة تتم من داخل السيارة حين يكون الزجاج مغلقًا، ومع برودة الأجواء يتكون جزء من الضباب على الزجاج، حينها يضع بخار كوب الشاي الساخن على الزجاج ويستخدم عود الخشب الخاص بتحريك الشاي بالرسم.

وأكد أنه لم يتعلم هذه الطريقة من أحد، كما لم يسبقه لها أحد، فهو أسلوب جديد في عالم (البوب آرت) وخيالي، مضيفًا: “أوصلني أسلوبي لهذه الطريقة المبتكرة من الرسم، حتى حققت نتائج مبهرة في الأداء، وأنا أعمل جاهدًا في تطوير هذا الفن وأدواته”.

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