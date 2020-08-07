، الهلال: باهبري وخربين يشاركان في التدريبات.. واللاعبون يُدبِّرون مقلبًا للكوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباتهم بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس عقب تغلبهم على مضيفهم "النصر". وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن نافل.

واشتمل التدريب على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء النصر، وتطبيقات تكتيكية وفنية لبقية اللاعبين، ومناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

وشارك الثنائي عمر خربين وهتان باهبري في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهيا برنامجَيْهما التأهيليَّيْن. ويؤدي الفريق في تمام الساعة السابعة من مساء الغد مرانًا اعتياديًّا في مقر النادي.

وفي السياق ذاته، وعلى هامش مران اليوم الجمعة، قام لاعبو الهلال بعمل مقلب في زميلهم الكوري الجنوبي جانج هيون سو بمناسبة قدوم مولوده الجديد.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على "تويتر" مقلب اللاعبين لزميلهم؛ إذ اجتمعوا، وأخذوا ينادون على المهاجم بافيتيمبي قوميز للاحتفال به بمناسبة عيد ميلاده، قبل أن يفاجئوا هيون سو بأنه هو المقصود للاحتفاء به بمناسبة قدوم مولوده الجديد وليس قوميز، وقدموا له التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتمنوا له الأفضل.

ومن جانبه، عبّر هيون سو عن سعادته الكبيرة بالاحتفال قائلاً: "مفاجأة". وطالب الجميع بمشاركته في تقطيع "التورتة".

وكان المدافع الكوري قد أعلن قبل أيام قليلة قدوم مولوده الجديد عبر حسابه على "إنستجرام"، وقال: "طفلي وُلد بصحة جيدة. أشكركم جميعًا. لقد مررت أنا وزوجتي بأوقات صعبة كثيرة.. أحبكم جميعًا، وأشكركم من أعماق قلبي".

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