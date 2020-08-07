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محمد بن مسعود - الدمام - شارك في التدريبات مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك بعد أن أنهى فترة الحجر الصحي اللازمة احترازًا من فيروس كورونا عقب عودته من تركيا الأسبوع الماضي بعد تمديد عقده.
وتدرب البرازيلي في كامل الحصة التدريبية مبديًا جاهزيته البدنية لمباراة فريقه أمام أبها الاثنين ضمن المرحلة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
النصر
النصر: "مايكون" شارك في التدريبات وجاهز لأبهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-07
شارك في التدريبات مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك بعد أن أنهى فترة الحجر الصحي اللازمة احترازًا من فيروس كورونا عقب عودته من تركيا الأسبوع الماضي بعد تمديد عقده.
وتدرب البرازيلي في كامل الحصة التدريبية مبديًا جاهزيته البدنية لمباراة فريقه أمام أبها الاثنين ضمن المرحلة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
11:25 PM
شارك في التدريبات مدافع الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي مايكون بيريرا، وذلك بعد أن أنهى فترة الحجر الصحي اللازمة احترازًا من فيروس كورونا عقب عودته من تركيا الأسبوع الماضي بعد تمديد عقده.
وتدرب البرازيلي في كامل الحصة التدريبية مبديًا جاهزيته البدنية لمباراة فريقه أمام أبها الاثنين ضمن المرحلة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
، النصر: "مايكون" شارك في التدريبات وجاهز لأبها ،
المصدر : الخليج 365
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