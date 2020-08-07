- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - ظفرت إدارة نادي الرائد، مساء اليوم الجمعة، بتوقيع حارس فريق الشباب بالنادي والمنتخب السعودي للشباب مشاري السنيور.
ويعتبر السنيور من الحراس المميزين، وينتظرهم مستقبل كبير بالملاعب.
ومن المنتظر أن يلتحق " السنيور " بمعسكر المنتخب السعودي الإعدادي لنهائيات كأس آسيا 2020، بداية من يوم الأحد في الطائف.
وعلى الصعيد الميداني واصل الرائد مساء اليوم الجمعة تدريباته اليومية بمقر النادي استعداداً لمواجهة الوحدة، بعد غدٍ الأحد، في مكة المكرمة، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.
الرائد
لدعم خط حراسة المرمى.. الرائد يظفر بخدمات السنيورصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-07
ظفرت إدارة نادي الرائد، مساء اليوم الجمعة، بتوقيع حارس فريق الشباب بالنادي والمنتخب السعودي للشباب مشاري السنيور.
ويعتبر السنيور من الحراس المميزين، وينتظرهم مستقبل كبير بالملاعب.
ومن المنتظر أن يلتحق " السنيور " بمعسكر المنتخب السعودي الإعدادي لنهائيات كأس آسيا 2020، بداية من يوم الأحد في الطائف.
وعلى الصعيد الميداني واصل الرائد مساء اليوم الجمعة تدريباته اليومية بمقر النادي استعداداً لمواجهة الوحدة، بعد غدٍ الأحد، في مكة المكرمة، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
10:36 PM
ظفرت إدارة نادي الرائد، مساء اليوم الجمعة، بتوقيع حارس فريق الشباب بالنادي والمنتخب السعودي للشباب مشاري السنيور.
ويعتبر السنيور من الحراس المميزين، وينتظرهم مستقبل كبير بالملاعب.
ومن المنتظر أن يلتحق " السنيور " بمعسكر المنتخب السعودي الإعدادي لنهائيات كأس آسيا 2020، بداية من يوم الأحد في الطائف.
وعلى الصعيد الميداني واصل الرائد مساء اليوم الجمعة تدريباته اليومية بمقر النادي استعداداً لمواجهة الوحدة، بعد غدٍ الأحد، في مكة المكرمة، ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.
، لدعم خط حراسة المرمى.. الرائد يظفر بخدمات السنيور ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر لدعم خط حراسة المرمى.. الرائد يظفر بخدمات السنيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.