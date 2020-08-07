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اضطر المسافرون على الطريق الرابط بين القنفذه وعسير لاستخدام جسر وادي قنونا الذي لازال تحت الإنشاء بعدما قامت الجهات المعنية بإغلاق التحويلة المؤقتة بسبب السيول والأمطار التي شهدتها المنطقة.
وفي التفاصيل، تسببت عدم جاهزية الجسر في إتلاف محركات عدد من السيارات، لأن سطحه غير متساو ما جعل بعض السيارات الصغيرة ترتطم بأجزائه الخرسانية مسببة تلفاً وأعطالاً أدت إلى توقفها.
وطالب مستخدمو الطريق وأهالي المنطقة عبر "الخليج 365" وزارة النقل التوجيه بسرعة إنهاء أعمال هذا الجسر لأهميته في تأمين سلامة المسافرين.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 11:37 PM
تسبب في إتلاف محركات بعض المركبات وتوقفها بسبب عدم جاهزيته
اضطر المسافرون على الطريق الرابط بين القنفذه وعسير لاستخدام جسر وادي قنونا الذي لازال تحت الإنشاء بعدما قامت الجهات المعنية بإغلاق التحويلة المؤقتة بسبب السيول والأمطار التي شهدتها المنطقة.
وفي التفاصيل، تسببت عدم جاهزية الجسر في إتلاف محركات عدد من السيارات، لأن سطحه غير متساو ما جعل بعض السيارات الصغيرة ترتطم بأجزائه الخرسانية مسببة تلفاً وأعطالاً أدت إلى توقفها.
وطالب مستخدمو الطريق وأهالي المنطقة عبر "الخليج 365" وزارة النقل التوجيه بسرعة إنهاء أعمال هذا الجسر لأهميته في تأمين سلامة المسافرين.
، شاهد.. إغلاق طريق قنونا والمسافرون يستخدمون جسراً تحت الإنشاء ،
المصدر : الخليج 365
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