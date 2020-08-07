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تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل.
وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، وجهود السعودية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين، والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 11:25 PM
عبر اتصال هاتفي من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد
تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل.
وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، وجهود السعودية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين، والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.
، وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي ،
المصدر : الخليج 365
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