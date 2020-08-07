الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد برقم الاقامة عبر موقع أبشر الجوازات تسجيل الدخول

موقع أبشر الجوازات تسجيل الدخول يوفر خدمة الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد برقم الإقامة، لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك حتي يتمكنوا من معرفة تاريخ انتهاء اقامة مقيم بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى مقرات الجوازات المنتشرة في العديد من المناطق بالأراضي الحجازية، حيث اعتمدت الوزارة علي هذا النظام الإلكتروني الحكومي لكي توفر الوقت والجهد علي جميع المستخدمين لهذه البوابة الحكومية الإلكترونية بالسعودية، من خلال هذا المقال سوف نوفر لحضراتكم رابط هذه الخدمة الإلكترونية لكي يتمكن جميع المغتربين من موعد انتهاء الإقامة السعودية بشكل إلكتروني وبصورة صحيحة.

موقع وزارة الداخلية السعودية ابشر به العديد من القوائم التي تندرج تحت الخدمات الإلكترونية الحكومية، حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية، وايضا يمكن الاستعلام عن تصريح دخول المقيمين وغيرها من الاستعلامات الإلكترونية الأخري، يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة للبوابة الإلكترونية للوزارة الموضحة لكم اسفل هذه التدوينة.

الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد برقم الاقامة

نقدم لكم خطوات طريقة استعلام برقم الإقامة عن اقامة وافد لكي تتمكن من التأكد من صلاحية اقامة بكل سهولة ويسر من خلال زيارة موقع أبشر الجوازات تسجيل الدخول من ثم الولوج علي رابط الخدمة الإلكترونية من قائمة الخدمات الإلكترونية من ثم كتابة رقم الإقامة ورمز التحقق المطلوب المخصص بكود الكابتشا، من ثم الضغط على كلمة عرض، لكي تتمكن من معرفة مدة صلاحية الإقامة وكذلك الموعد النهائي لانتهائها.