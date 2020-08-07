إصابة منصور الرقيبة بفيروس كورونا " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أصيب مشهور سناب منصور الرقيبة، بفيروس كورونا المستجد بعد ظهوره داخل المستشفى. أصيب مشهور سناب منصور الرقيبة، بفيروس كورونا المستجد بعد ظهوره داخل المستشفى. وأوضح الرقيبة في مقطع فيديو:" أنا الحمد لله طيب وبخير حبيت أطمنكم.. الحرارة عدت وراحت، وأصبحت بأفضل حال ". وأشار الرقيبة:" ما كان ودي أصور لولا أن بعض الصور تسربت، وأردت طمأنة الناس عليّ ".

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