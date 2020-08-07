الخثلان يكشف أعظم ما يتقي المسلم به من السحر

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف الشيخ سعد الخثلان، عن أعظم ما يتقي به المسلم من السحر والشرور الأخرى. كشف الشيخ سعد الخثلان، عن أعظم ما يتقي به المسلم من السحر والشرور الأخرى. وقال "الخثلان" في تصريحات تلفزيونية : "أعظم ما يتقي المسلم به من السحر وغيره من الشرور أن يقرأ سورتي الفلق والناس".

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