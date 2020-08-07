شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تاجر يبيع العجوة بـ2 ريال فقط في حراج المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):وثّق مقطع فيديو، أحد التجار يبيع العجوة في حراج المدينة المنورة بأسعار لما يسبق أن بيعت بها منذ 20 عامًا.
وتراوح أسعار العجوة وفقًا للفيديو، بين الرياليْن والـ3 ريالات، فيما أظهر الفيديو التزاحم الموجود لشراء العجوة.
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