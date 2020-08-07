شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكاية شاب فضل العيش في خيمة بعسير بعيداً عن ضجيج المدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قرر شاب يدعى عيسى عسيري العيش في أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة عسير بعيدا عن ضجيج المدن.

وأوضح عسيري، خلال حواره عبر قناة MBC، أنه فضَّل هذا النمط من الحياة، خاصة أنه يعشق الطبيعة وشعر بالانتماء إليها في عسير، مضيفا أنه يبحث دومًا عن الهدوء المفقود وسط أجواء المدينة.

ولفت إلى أنه يعتمد على نفسه في المأكل والمشرب، الأمر الذي اكتسبه عبر رحلات التخييم التي قام بها على مدى سنوات.

وحول خططه بشأن الزواج، قال إنه يبحث عن الفتاة التي تتماشى أفكارها مع توجهاته في عيش الحياة بأحضان الطبيعة.