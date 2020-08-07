شكرا لمتابعة خبر عن قصة شاب شجاع أنقذ عائلة من الغرق في أحد الأودية بالعقيق " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف المهندس علاء الزهراني، تفاصيل إنقاذه لعائلة من الغرق في وادي ثراد في محافظة العقيق، ويأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة.

وقال الشاب:" عندما كنا في الوادي هرعنا للخروج منه واستطاعت سيارتي تجاوزه وتجاوزته سيارة أخرى خلفي ولكن مركبة ثالثة علقت في منتصف الوادي، وذلك بسبب تغير مجرى الوادي الذي أصبح سريعا وضاقت الطريق ".

ولفت الشاب:" كان بصحبتي عائلتي فأوصلتهم إلى مكان بعيد عن الوادي لإبعادهم عن الخطر وعدت لإنقاذ العائلة، وأثناء العودة اشتد السيل من خلف المركبة وارتفع منسوب المياه ما أدى إلى تعطل مركبتي ".

وتابع:" خرجت منها من السقف وقفزت إلى تلة كانت قريبة من السيارة العالقة الأخرى، وبعدها قمت بأخذ سلك سحب، و كان هناك اثنين من الشباب يساعدوني على التلة ثم قفزت إلى الوادي وتمكنت من إنقاذ الزوج وزوجته وثم إنقاذ الولد والبنت وذلك قبل أن يجرفهم الوادي ".