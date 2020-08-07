شكرا لمتابعة خبر عن حماية المستهلك توضح موقف الناقل الجوي عند إلغاء رحلة مسافرين متواجدين بالمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكدت جمعية حماية المستهلك على أن الناقل الجوي ملزم بتأمين بديل للمسافر بعد إلغاء رحلته إذا كان بالمطار.

وقالت الجمعية عبر "تويتر" : "إنه من حقوقك لدى الناقل الجوي في حال إلغاء رحلتك الجوية وأنت في المطار، تأمين الناقل الجوي لرحلة بديلة للتي تم إلغاؤها".

وأضافت: "إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أعلى، يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق التكلفة، وإذا كانت الرحلة البديلة على درجة إركاب أدنى، فيلتزم الناقل الجوي بإعادة فرق قيمة الدرجة، وفق أقل سعر على الدرجة، إضافة إلى تعويض العميل بما يعادل (50%) من تلك القيمة".