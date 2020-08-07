شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ملامح بشوشة لولي العهد في طفولته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): ظهر صاحب السمو الملكي الأمير ظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في صورة قديمة وبشوشة في طفولته. ونشر حساب "تاريخ آل سعود"، الصورة معلقًا : " وأخص فيهم خص ذاك الوليده اللي ملا الدنيا بذكره بليهان... محمد محمد يا عسى الله يزيده من كل خير ويحفظه عالي الشان... حر له الأمجاد مثل الطريدة يهوي عليها في مخالب وجنحان... الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ملامح بشوشة لولي العهد في طفولته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.