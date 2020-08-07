بالفيديو .. مواطن يوثق سرقة الكيابل الكهربائية الخاصة بعمارته السكنية في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق مواطن سرقة الكيابل الكهربائية الخاصة بعمارته السكنية تحت الإنشاء في ⁧الرياض⁩. وثق مواطن سرقة الكيابل الكهربائية الخاصة بعمارته السكنية تحت الإنشاء في ⁧الرياض⁩. وأظهر المقطع شخص خرج من سيارة ثم ذهب للعمارة السكنية، واستعان بأحد الادوات لتسهيل سرقة الكيابل. ولفت المواطن إلى أن الكيابل تقدر قيمتها بنحو 15 ألف ريال، وأن السيارة المستخدمة في السرقة كانت أيضا مسروقة.

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