تأكيدًا لدور المملكة ومكانتها في دعم القطاع اللوجيستي عالميًّا

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الجمعة، أن الأسطول البحري التجاري السعودي، عزَّز قدراته اللوجستية بالناقلة «حباري» المملوكة لشركة OneBahri. جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للهيئة على «تويتر»، مشيرةً إلى أن الناقلة انضمت إلى الأسطول البحري التجاري السعودي، بعد رفع العلم السعودي عليها، معلنةً بذلك زيادة الحمولة الطنية للمملكة إلى (٧٧٢٦٩٧٤) طنًّا؛ ما يؤكد أهمية دور المملكة ومكانتها في القطاع اللوجيستي عالميًّا. اقرأ أيضًا: وظائف شاغرة بالهيئة العامة للنقل لحملة البكالوريوس

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انضمام الناقلة «حباري» إلى الأسطول البحري التجاري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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