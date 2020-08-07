المملكة تستعرض نجاحها في توفير النطاقات الترددية لتقنيات «الجيل الخامس»

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في أعمال المؤتمر السادس لإدارة الطيف الترددي لدول آسيا والمحيط الهادئ، الذي عُقد افتراضيًّا خلال المدة من 3 إلى 6 من شهر أغسطس الجاري.

وسُلّط الضوء خلال المؤتمر على التجربة الرائدة للمملكة في إعادة توزيع النطاقات الترددية 2.3 و 2.6 جيجاهرتز، ونجاحها في توفير نطاقات ترددية عريضة جدًّا لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة تمكّنهم من استخدامها في تقنيات الجيل الرابع والخامس من الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق.

كما استعرضت الهيئة، توجه المملكة في توفير وطرح أكثر من 10 جيجاهرتز لتلبية الاحتياجات الرقمية، وخلق بيئة محفزة لنشر التقنيات "الراديوية" الناشئة والتطبيقات اللاسلكية المبتكرة.

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واستعرض المؤتمر أبرز المستجدات والتحديات في إدارة الطيف الترددي في دول قارة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، حيث يتجه منظمو قطاع الاتصالات والمشغلون في هذه المنطقة للعمل على توفير ترددات لخدمات الجيل الرابع والخامس في النطاقات الترددية 2.3 و 2.6 "جيجاهرتز"، ومناقشة كثير من الجوانب الفنية والتحديات التنظيمية والقانونية المتعلقة بتلك الترددات.

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