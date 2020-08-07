محافظ محايل المكلف يتابع ميدانيًّا تداعيات الهطول الكثيف للأمطار

تابع محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم الجمعة، الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعة لها.

واطمأنّ المحافظ على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة خلال الأيام الماضية، كما وقف على جريان السيول بعدد من المواقع والمراكز التابعة للمحافظة بحضور الجهات المختصة بالمحافظة.

وأوضح الفلقي، أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية الأمنية منها والخدمية.