بالفيديو.. «الشؤون البلدية» توضح آلية تعديل رخصة النشاط التجاري

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، كيفية تعديل النشاط التجاري وإضافة أو حذف الأنشطة إلكترونيًّا عبر منصة بلدي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر مقطع مصور بثته على حسابها الرسمي، أنه يمكن تعديل رخصة النشاط التجاري وإضافة أو حذف الأنشطة إلكترونيًّا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على منصة بلدي عن طريق الموقع الإلكتروني.

2- من قائمة خدمات بلدي اختر خدمات رخص الأنشطة التجارية.

3- ومن خدمات رخص الأنشطة التجارية، اختر تعديل رخصة تجارية.

4- ستظهر لك جميع متطلبات الخدمة وهي (خطوات التقديم والاشتراطات والموافقات المطلوبة، والموافقات الحكومية.

5- قم بالضغط على مربع الإقرار بعد قراءة اتفاقية الاستخدام ومن ثم الضغط على زر بدء الخدمة.

6- من صفحة اختيار نوع الرخصة، ثم بتحديد صفة مقدم الطلب.

7- أدخل الرقم الخاص بسجلك التجاري ثم اضغط استعراض.

8- ستظهر لك جميع الرخص التجارية الخاصة بك، اختر الرخصة التي ترغب في تعديلها واضغط على زر تقديم الطلب.

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9- ستظهر لك صفحة بيانات المقدم والنشاط، أدخل رقم جوالك للتحقق وحدد اختياراتك ثم اضعط على زر تحقق.

10- الآن قم بإدخال الرمز المرسل على جوالك.

11- ثم اضغط على تأكيد لتصحيح نشاطك التجاري ثم التالي.

12- في الصفحة التالية، ستظهر لك بيانات الموقع الجغرافي، ويمكنك الاستعلام عن موقعك الجغرافي عبر استخدام برنامج الخرائط.

13- اضغط التالي لتعبئة بيانات المحل واللوحات، في هذه المرحلة يمكنك إضافة أو حذف اللوحات الخاصة بك، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة واضغط التالي.

14- ستنتقل إلى بيانات المرفقات، قم برفع كافة المرفقات المطلوبة واضغط التالي لحساب رسوم الخدمة.

15- أخيرًا، لإتمام طلبك اضغط على إرسال الطلب.

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