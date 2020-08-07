الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تشكر المملكة على مساعداتها العاجلة

قدّم الأمين العامّ للهيئة العليا للإغاثة في لبنان اللواء الركن محمد خير، الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تضامنًا مع الشعب اللبناني في مواجهة آثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

ونوّه اللواء الركن محمد خير في تصريح صحفي، بعد وصول أولى طلائع الجسر السعودي للجمهورية اللبنانية حاملة مساعدات إنسانية عاجلة، نوّه بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

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وقال خير: ليست المرة الأولى التي تمدّ فيها المملكة يد الخير للبنان في أيام السّلم والحرب، حيث ساعدت لبنان في إعادة بنائه، وهي اليوم تقفُ مجددًا إلى جانب لبنان في محنته.

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