جرائم أثناء قيادة المركبة تعرضك للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال.. تعرف عليها

جدَّدت النيابة العامة، اليوم الجمعة، تأكيد مجموعة من الجرائم الكبرى أثناء قيادة المركبة، لافتةً إلى أن عقوبتها قد تصل إلى الغرامة 200 ألف ريال والسجن 4 سنوات، إذا نتج عن هذه الجرائم وفاة أو زوال عضو للمصاب.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت النيابة العامة: «تُعد من الجرائم الكبيرة حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو القيادة باتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن ١٥يومًا».

وقال بيان النيابة: «كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».

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وكذلك كل من ارتكب حادثًا مروريًّا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها عن 15 يومًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت النيابة العامة: «يحال كل من ارتكب حادثًا مروريًّا إلى المحكمة المختصة للنظر في تقرير العقوبة المناسبة، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.

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