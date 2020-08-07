«تقنية رفحاء» تمدد القبول في برنامج الدبلوم المسائي للموارد البشرية

لخريجي الثانوية العامة والصناعية..
أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تمديد استقبال طلبات القبول والتسجيل في الدبلوم المسائي لتخصص الموارد البشرية والدعم الفني للفصل التدريبي الأول حتى تاريخ 1442/1/2هـ للعام التدريبي 1442هـ.
وأفادت الكلية، أن التسجيل سيكون متاحًا من خلال الرابط:
، موضحة أن التقديم لمرحلة الدبلوم المسائي للموارد البشرية يشمل خريجي الثانوية العامة والثانوية الصناعية "المعهد الثانوي الصناعي"، من موظفين وغير موظفين.
وأشارت إلى أن مدة الدراسة سنتان ونصف (5 فصول تدريبية)، بمعدل 78 ساعة في تخصص الموارد البشرية.
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